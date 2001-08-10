Тихоокеанское
информационное агентство
18 Января 2022
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11:45, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Дальнем Востоке поезд сбил амурского тигра

На Дальнем Востоке поезд сбил амурского тигра

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На железной дороге в Хабаровском крае погиб амурский тигр. Краснокнижного хищника сбил локомотив. Несчастный случай произошел на железнодорожном перегоне Аван - Котиково, сообщает ИА "Порт Амур".

Туша тигра была оперативно изъята сотрудниками полиции по Вяземскому муниципальному району, - пишет информационное агентство с ссылкой на министерство природных ресурсов Хабаровского края. В ближайшее время она будет доставлена в Уссурийск для сообщает.проведения экспертизы в специалилизованной лаборатории.

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