Тихоокеанское
информационное агентство
14 Января 2022
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12:33, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Пожарные ликвидируют возгорание в Невельске

Пожарные ликвидируют возгорание в Невельске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня в 08.41 (сах) диспетчеру Невельского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании в недействующем оздоровительном комплексе «Дельфин» по ул. Рыбацкая, 27.

Первый пожарный расчет прибыл через 3 минуты. К моменту прибытия первого пожарного подразделения горела крыша и чердачное помещение здания, на данный момент здание горит по всей площади 700 кв. м. На месте работают 12 человек и 3 единицы техники противопожарной службы Сахалинской области, 3 человека и 1 единица техники добровольной пожарной дружины.

Причины возгорания будут устанавливаться после полной ликвидации возгорания.

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