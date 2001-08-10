Сахалинец пригласил незнакомых дам в гости и остался без кредитки и водительского удостоверения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 40-летней жительницы областного центра, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что женщина вместе со своей знакомой прогуливались по городу, где познакомились с мужчиной, который предложил им пройти к нему домой с целью распития спиртных напитков.
Уже в гостях, когда спиртное закончилось и присутствующие собрались в магазин, обвиняемая приметила, откуда хозяин квартиры доставал банковскую карту и деньги. Позже, когда мужчина отвлекся, фигурантка прошла в комнату, где взяла две банковские карты и его водительское удостоверение.
Позже, когда женщины ушли от потерпевшего, обвиняемая зашла в ближайший магазин, где приобрела продукты и спиртное на 1500 рублей. В последующие покупки оплата уже не прошла, так как карта была заблокирована. Выйдя из магазина, обвиняемая выкинула карты и водительское удостоверение в урну.
Таким образом обвиняемая, действуя умышленно, из корыстных побуждений, покушалась похитить денежные средства с банковского счета, принадлежащие потерпевшему, однако довести свой преступный умысел до конца не смогла по независящим от нее обстоятельствам, по причине блокировки банковской карты. Умышленными преступными действиями мог быть причинен материальный ущерб на общую сумму более 3 тысяч рублей.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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