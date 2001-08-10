Тихоокеанское
информационное агентство
13 Января 2022
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14:38, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Ранее судимый сахалинец пошопился с чужой кредиткой и заработал новый срок

Ранее судимый сахалинец пошопился с чужой кредиткой и заработал новый срок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В декабре в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление 41-летней местной жительницы о хищении денежных средств с банковского счёта. Гражданка сообщила, что, когда она находилась в одном торговом центре, расположенном на проспекте Мира, у неё из дамской сумочки неизвестный похитил кредитку. Впоследствии злоумышленник с помощью украденной карты, используя систему бесконтактных платежей, расплачивался в торговых точках за совершенные им покупки, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области. 

Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили истинную картину произошедшего. Как выяснилось, ранее судимый 34-летний южносахалинец нашел банковскую карту потерпевшей на улице возле вышеуказанного торгового центра и решил воспользоваться ей в личных целях.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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