Ранее судимый сахалинец пошопился с чужой кредиткой и заработал новый срок
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В декабре в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление 41-летней местной жительницы о хищении денежных средств с банковского счёта. Гражданка сообщила, что, когда она находилась в одном торговом центре, расположенном на проспекте Мира, у неё из дамской сумочки неизвестный похитил кредитку. Впоследствии злоумышленник с помощью украденной карты, используя систему бесконтактных платежей, расплачивался в торговых точках за совершенные им покупки, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили истинную картину произошедшего. Как выяснилось, ранее судимый 34-летний южносахалинец нашел банковскую карту потерпевшей на улице возле вышеуказанного торгового центра и решил воспользоваться ей в личных целях.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
16:30 6 Января Сахалинскому «ДальТехСервису» поставили «неуд» за расчистку тротуаров
14:29 10 Января Две сахалинки при попытке заработать в интернете лишились почти двух миллионов
10:16 10 Января На Сахалине зарегистрировано ощутимое землетрясение
17:45 9 Января На север Сахалина сразу после праздников придет метель
- 19:29 30 Декабря С 2022 года южносахалинцам придется платить за воду новой компании
18:33 28 Декабря Участок Комсомольской в Южно-Сахалинске открыли как гравийку
17:50 28 Декабря В новогоднюю ночь в Южно-Сахалинске отменили всё, кроме фейерверка
16:23 27 Декабря Житель Сахалина убил знакомого за неснятую обувь
Выбор редакции
- 09:32 Вчера Юных сахалинцев приглашают участвовать в конкурсе "Мой Пётр I"
- 16:45 11 Января На Сахалине открылась книжная выставка, посвященная Дню российской прокуратуры
- 16:12 10 Января Сахалинцам расскажут об экспедиции "По следам адмирала Невельского"
- 19:19 5 Января В выходные сахалинцы вдвое чаще стали обращаться на горячую линию минздрава
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?