Бизнес-леди на Сахалине продавала контрафакт под видом фирменных вещей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Томаринскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении 47-летней гражданки, обвиняемой в неоднократном незаконном использовании чужого товарного знака, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что женщина, будучи ранее подвергнутой административному наказанию за незаконное использование чужого товарного знака, вновь нарушила исключительные права правообладателей.

Обвиняемая, в отсутствие договоров и разрешений на использование товаров от известных поставщиков одежды, обуви и аксессуаров оформила заказ на приобретение и поставку контрафактной продукции, которая по её поручению была доставлена в принадлежащий ей магазин для последующей реализации.

Тем самым, она организовала хранение и сбыт контрафактных товаров с целью получения денежных средств, вырученных от их продажи.

Сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Сахалинской было обнаружено и изъято из незаконного оборота 38 единиц товара с признаками контрафактности.

Согласно сведениям, предоставленным представителями потерпевших компаний, исследуемая продукция являлась контрафактной по ряду признаков.

Таким образом, гражданка своими действиями незаконно использовала чужие товарные знаки, нарушила исключительные права правообладателей товарных знаков и причинила им материальный ущерб на общую сумму более 200 тысяч рублей.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.