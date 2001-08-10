На Сахалине закрыли подпольный цех по скупке и переработке крабов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками межрайонного отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сахалинской области пресечена деятельность подпольного цеха по скупке и переработке незаконно добытого краба, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий обнаружили на участке местности около одного дома, расположенного по улице Восточной города Поронайска, 53 особи камчатского краба, готового к реализации. Правоустанавливающих документов на деликатесную продукцию 41-летний местный житель не имел.

Сотрудники полиции установили, что указанный мужчина приобрел данный водный биологический ресурс, заведомо зная, что он был добыт преступным путем.

Желая незаконно обогатиться, подозреваемый намеревался реализовать изъятый краб, ограниченный в свободном обороте и одновременно пользующийся большим спросом среди покупателей, под видом готовой продукции.

В отношении подозреваемого, давшего признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении указанного лица, продолжается.