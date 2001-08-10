Тихоокеанское
информационное агентство
12 Января 2022
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МЧС предупреждает о возможном взломе припая в Александровске-Сахалинском районе
11:53, | Новости происшествий Сахалина и Курил

МЧС предупреждает о возможном взломе припая в Александровске-Сахалинском районе

МЧС предупреждает о возможном взломе припая в Александровске-Сахалинском районе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С утра 13 января у северо-западного побережья Сахалина на участке Александровск-Сахалинский - мыс Тык ожидается взлом припая в связи с опасным волнением моря, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

Не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску. Задумайтесь о своих родных и близких. Актуальную информацию о ледовой обстановке в Сахалинской области вы можете уточнить на сайте Главного управления МЧС России по Сахалинской области http://65.mchs.gov.ru/.

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