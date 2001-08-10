Тихоокеанское
информационное агентство
12 Января 2022
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10:02, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске автомобиль вылетел на встречку, есть пострадавшие

В Южно-Сахалинске автомобиль вылетел на встречку, есть пострадавшие

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 11 января 41-летний водитель, управляя автомобилем "Toyota Vista", двигаясь по автомобильной дороге "Юго-западный объезд" в западном направлении. В районе 4 км автомобилдь занесло, он вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с двигающимся навстречу автомобилем "Hino".

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля "Toyota Vista" получили травмы. По данному факту проводится проверка.

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