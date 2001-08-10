09:19, | Новости происшествий Сахалина и Курил
В сахалинском селе Селезнево горел дачный дом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
11 января в 03.19 в диспетчерскую Невельского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре в селе Селезнёво, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "Управление ППС".
Пожарный расчет прибыл на место в 03.32. К этому моменту открытым пламенем горел дачный дом. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Пожар локализовали в 04.21, а в 07.27 полностью ликвидировали.
В тушении пожара были задействованы 5 человек личного состава и 2 единицы техники.
Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.
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Новости происшествий Сахалина и Курил
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