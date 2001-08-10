В сахалинском селе Селезнево горел дачный дом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

11 января в 03.19 в диспетчерскую Невельского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре в селе Селезнёво, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "Управление ППС".

Пожарный расчет прибыл на место в 03.32. К этому моменту открытым пламенем горел дачный дом. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Пожар локализовали в 04.21, а в 07.27 полностью ликвидировали.

В тушении пожара были задействованы 5 человек личного состава и 2 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.