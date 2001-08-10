Сахалинка попросила коллегу настроить телефон и лишилась 155 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

10 января в ОМВД России по Невельскому городскому округу поступило заявление от 64-летней жительницы села Горнозаводска. Потерпевшая сообщила о том, что с её банковского счёта пропало 155 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Как выяснили сотрудники полиции, потерпевшая работает в магазине продавцом. В середине декабря она обращалась за помощью к 25-летнему рабочему, который подрабатывает в этом же магазине. Женщина попросила его помочь настроить ей телефон, а он, воспользовавшись её доверием, через онлайн-приложение банка перевел себе вышеуказанную сумму.

К тому моменту, когда потерпевшая обнаружила пропажу денежных средств, молодой человек уже успел на похищенные деньги приобрести себе легковой автомобиль, а на оставшиеся деньги отметить Новогодние праздники.

Свою вину ранее судимый житель Горнозаводска признал полностью. В отношении него избрана мира пресечения в виде подписки о невыезде.

Возбуждено уголовное дело.