Тихоокеанское
информационное агентство
11 Января 2022
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15:09, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец, поливая цветы отсутствующей знакомой, утащил драгоценностей на миллион

Сахалинец, поливая цветы отсутствующей знакомой, утащил драгоценностей на миллион

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Холмскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении двух краж в крупном размере, одна из них была с незаконным проникновением в жилище, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что в июне знакомая фигуранта, уезжая в отпуск на материк, оставила ему ключи от своей квартиры, чтобы он мог иногда приходить и поливать цветы.

Спустя несколько дней он решил совершить кражу шкатулки с золотыми изделиями с целью сдачи их в ломбард.

С помощью оставленного ему ключа, он прошел в жилище, откуда похитил различные драгоценности, в числе которых цепочки, кольца, подвески, серьги, браслет и кулон. Всего обвиняемый похитил имущество на общую сумму более 700 тысяч рублей, причинив потерпевшей материальный ущерб в крупном размере. Чтобы отвести от себя подозрения, он инсценировал кражу, сделав дубликат ключа, который повредил и вставил в замок, при этом нарушив дома общий порядок вещей.

Когда в середине июля гражданка вернулась из отпуска домой, то обнаружила беспорядок и пропажу золотых изделий. Несмотря на это, фигурант попросил её не обращаться в полицию, сказав, что сам решит проблему. Однако женщина сообщила о случившемся в районный отдел МВД.

Кроме того, в ходе следствия была установлена его причастность к совершению еще одной кражи. Мужчина в начале июля прошел в дачный дом. Пока находящиеся на участке родители его вышеуказанной знакомой, были заняты, он незаконно завладел ключами от их квартиры, которые находились в барсетке, оставленной на столе в дачном доме. Затем при помощи этих ключей открыл входную дверь, после чего, проникнув в квартиру, похитил драгоценности хозяйки на общую сумму 285 тысяч рублей, причинив материальный ущерб в крупном размере. Похищенным имуществом впоследствии распорядился по своему усмотрению.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.

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