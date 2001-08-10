Сахалинец, поливая цветы отсутствующей знакомой, утащил драгоценностей на миллион

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Холмскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении двух краж в крупном размере, одна из них была с незаконным проникновением в жилище, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что в июне знакомая фигуранта, уезжая в отпуск на материк, оставила ему ключи от своей квартиры, чтобы он мог иногда приходить и поливать цветы.

Спустя несколько дней он решил совершить кражу шкатулки с золотыми изделиями с целью сдачи их в ломбард.

С помощью оставленного ему ключа, он прошел в жилище, откуда похитил различные драгоценности, в числе которых цепочки, кольца, подвески, серьги, браслет и кулон. Всего обвиняемый похитил имущество на общую сумму более 700 тысяч рублей, причинив потерпевшей материальный ущерб в крупном размере. Чтобы отвести от себя подозрения, он инсценировал кражу, сделав дубликат ключа, который повредил и вставил в замок, при этом нарушив дома общий порядок вещей.

Когда в середине июля гражданка вернулась из отпуска домой, то обнаружила беспорядок и пропажу золотых изделий. Несмотря на это, фигурант попросил её не обращаться в полицию, сказав, что сам решит проблему. Однако женщина сообщила о случившемся в районный отдел МВД.

Кроме того, в ходе следствия была установлена его причастность к совершению еще одной кражи. Мужчина в начале июля прошел в дачный дом. Пока находящиеся на участке родители его вышеуказанной знакомой, были заняты, он незаконно завладел ключами от их квартиры, которые находились в барсетке, оставленной на столе в дачном доме. Затем при помощи этих ключей открыл входную дверь, после чего, проникнув в квартиру, похитил драгоценности хозяйки на общую сумму 285 тысяч рублей, причинив материальный ущерб в крупном размере. Похищенным имуществом впоследствии распорядился по своему усмотрению.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.