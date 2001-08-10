Тихоокеанское
информационное агентство
11 Января 2022
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15:08, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец утащил из магазина веб-камеру

Сахалинец утащил из магазина веб-камеру

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В конце декабря в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от представителя одной компании, специализирующейся на продаже компьютерной, цифровой и бытовой техники, о пропаже 9 декабря веб-камеры, что стало известно в ходе внутренней проверки, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Сотрудники полиции установили обстоятельства произошедшего. Как выяснилось, гражданин пришел в магазин, расположенный на улице Ленина, и, когда за ним никто не наблюдал, похитил устройство, которое позволяет общаться в сети Интернет по видеосвязи. 

Сотрудникам уголовного розыска поступила оперативная информация о возможной причастности к содеянному 37-летнего ранее судимого местного жителя. В последствии в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий эти данные подтвердились, и его местонахождение было установлено. Как пояснил подозреваемый, краденное имущество он потерял.

Возбуждено уголовное дело.

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