Неоднократно судимый молодой сахалинец обокрал гараж, в котором работал
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 38-летнего жителя областного центра. Выяснилось, что в ночь с 7 на 8 января неизвестный путем срыва замка проник в гараж, расположенный на улице Железнодорожной, откуда похитил инструменты и обогреватели на сумму около 66 тысяч рублей, а также срезал катализатор, затем поджег легковой автомобиль, который стоял на ремонте в данном боксе, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Сотрудники уголовного розыска провели ряд оперативно-разыскных мероприятий и вышли на след подозреваемого. Им оказался 24-летний житель областного центра, ранее неоднократно судимый. Выяснилось, что молодой человек работал в одном из боксов, расположенных по соседству. Молодой человек, будучи в состоянии алкогольного опьянения, проник в соседскую мастерскую, чтобы совершить кражу. С целью скрыть следы преступления, он совершил поджог автомобиля.
Возбуждено уголовное дело.
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