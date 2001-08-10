19-летний сахалинец вымогал у сверстника 30 тысяч за отобранный компьютер

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

8 января в дежурную часть ОМВД России по Поронайскому городскому округу поступило заявление от 19-летнего жителя Поронайска. Молодой человек сообщил, что у него вымогают 30 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Сотрудники уголовного розыска установили обстоятельства и личность подозреваемого. Им оказался 19-летний местный житель. Выяснилось, что в день совершения преступления потерпевший находился на хоккейной площадке. В какой-то момент к нему подошел подозреваемый и начал требовать деньги. В процессе он также нанес молодому человеку несколько ударов. В дальнейшем потерпевший сообщил, что может отдать обидчику свой компьютер, после чего они вдвоем направились к дому заявителя, где последний передал фигуранту системный блок со всеми комплектующими. Через некоторое время молодой человек позвонил подозреваемому и попросил вернуть компьютер, на что тот потребовал взамен деньги.

Возбуждено уголовное дело.