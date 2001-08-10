Пока пьяный сахалинец пытался завести чужой автомобиль, его задержала полиция

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

7 января в отдел МВД России по Анивскому городского округу поступило сообщение 50-летнего местного жителя. Мужчина сообщил, что кто-то, находясь во двое его дома частного типа в селе Троицкое, пытается совершить угон его автомобиля иностранного производства, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые задержали подозреваемого.

Как выяснилось, 18-летний молодой человек, будучи в состоянии алкогольного опьянения, проник ночью на территорию дома, вскрыл заднюю пассажирскую дверь на иномарке и, оказавшись в салоне, пытался подручными средствами завести двигатель. Собственник заметил происходящее и вызвал полицию.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.