Молодой сахалинец обманул земляка с помощью фишингового сайта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по Поронайскому городскому округу поступило заявление от 30-летнего местного жителя о том, что у него обманным путем были похищены денежные средства, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Выяснилось, что заявитель разместил на одном из сахалинских интернет-порталов объявление о продаже детских качелей. С потерпевшим связался некий мужчина, который под предлогом приобретения товара, договорился с последним о совершении сделки через сайт, который, как выяснилось впоследствии, был фишинговым. Перейдя по ссылке, заявитель ввел данные своей банковской карты, после чего произошло списание 7 тысяч рублей с его счета.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам полиции удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 23-летний житель села Онор Смирныховского района.

Следственным отделом Поронайского ОМВД возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.