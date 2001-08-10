Хабаровчанин увидел, откуда сахалинец достает деньги для застолья и позже обокрал его
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В дежурную часть ОМВД России по городскому округу «Охинский» поступило заявление от 43-летнего местного жителя о том, что из его квартиры были похищены денежные средства в размере 30 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого в краже. Им оказался 33-летний уроженец Хабаровска. Выяснилось, что в день совершения преступления мужчина находился в гостях у потерпевшего, где совместно с последним употреблял спиртное. Подозреваемый видел, откуда хозяин квартиры достает денежные средства для приобретения алкоголя. В последующем, когда заявитель уснул, фигурант похитил оставшиеся наличные в размере 30 тысяч рублей, после чего покинул помещение. Далее, он направился в областной центр, а уже после в Александровск-Сахалинский, где арендовал квартиру для дальнейшего проживания. Похищенные денежные средства мужчина потратил.
Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Охинский» возбуждено уголовное дело.
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