На Сахалине из-за непогоды закрыт участок дороги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с ограниченной видимостью, гололёдом, а также с целью предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, с 11.00 (сах) 10 января закрыто движение для всех видов автотранспортных средств на участке автодороги «Оха - Москальво», рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области рекомендует водителям воздержаться от поездок в указанном направлении и заранее планировать маршрут с учетом погодных условий.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.