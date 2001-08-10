Тихоокеанское
информационное агентство
11 Января 2022
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На Сахалине из-за непогоды закрыт участок дороги "Оха - Москальво"
13:24, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине из-за непогоды закрыт участок дороги "Оха - Москальво"

На Сахалине из-за непогоды закрыт участок дороги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с ограниченной видимостью, гололёдом, а также с целью предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, с 11.00 (сах) 10 января закрыто движение для всех видов автотранспортных средств на участке автодороги «Оха - Москальво», рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области рекомендует водителям воздержаться от поездок в указанном направлении и заранее планировать маршрут с учетом погодных условий.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

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