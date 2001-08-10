Выходные на Сахалине: остановлены более 70 водителей без прав и более 50 - в состоянии опьянения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За прошедшие выходные дни, на территории Сахалинской области зарегистрированы 40 дорожно-транспортных происшествий. Из них, дорожно-транспортные происшествия подлежащих государственному статистическому учету не зарегистрированы, сообщили ТИА "Острова" в региональной автоинспекции.
Сотрудниками ГИБДД на территории области были пресечены 53 факта управления водителями транспортных средств в состоянии опьянения. В отношении 8 водителей возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ.
Пресечены 78 фактов управления транспортными средствами водителями, не имеющими права на управление, либо лишенными такого права.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
- 17:24 4 Января Житель Сахалина обворовал работодателя, задержавшего ему зарплату
- 17:31 4 Января В Южно-Сахалинске вор продал украденный смартфон в 10 раз дешевле его цены
17:26 4 Января С ресепшена поронайской гостиницы украли деньги и документы
- 19:19 5 Января В выходные сахалинцы вдвое чаще стали обращаться на горячую линию минздрава
- 19:29 30 Декабря С 2022 года южносахалинцам придется платить за воду новой компании
18:33 28 Декабря Участок Комсомольской в Южно-Сахалинске открыли как гравийку
17:50 28 Декабря В новогоднюю ночь в Южно-Сахалинске отменили всё, кроме фейерверка
16:23 27 Декабря Житель Сахалина убил знакомого за неснятую обувь
Выбор редакции
- 16:12 Вчера Сахалинцам расскажут об экспедиции "По следам адмирала Невельского"
- 19:19 5 Января В выходные сахалинцы вдвое чаще стали обращаться на горячую линию минздрава
- 17:31 4 Января В Южно-Сахалинске вор продал украденный смартфон в 10 раз дешевле его цены
- 17:24 4 Января Житель Сахалина обворовал работодателя, задержавшего ему зарплату
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?