Тихоокеанское
информационное агентство
11 Января 2022
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На Сахалине из-за непогоды закрыт участок дороги "Оха - Москальво"
12:09, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Выходные на Сахалине: остановлены более 70 водителей без прав и более 50 - в состоянии опьянения

Выходные на Сахалине: остановлены более 70 водителей без прав и более 50 - в состоянии опьянения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие выходные дни, на территории Сахалинской области зарегистрированы 40 дорожно-транспортных происшествий. Из них, дорожно-транспортные происшествия подлежащих государственному статистическому учету не зарегистрированы, сообщили ТИА "Острова" в региональной автоинспекции.

Сотрудниками ГИБДД на территории области были пресечены 53 факта управления водителями транспортных средств в состоянии опьянения. В отношении 8 водителей возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ.

Пресечены 78 фактов управления транспортными средствами водителями, не имеющими права на управление, либо лишенными такого права.

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