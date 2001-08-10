3 января в части районов Сахалина будет сильная пурга

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

3 января на территории Поронайского, Углегорского, Макаровского, Томаринского, Долинского, Холмского, Невельского и Корсаковского районов прогнозируется ночью сильный, днём умеренный снег, на побережье метель при ветре 15-20 м/с, сообщает ТИА «Острова» со ссылкой на Сахалинское управление Росгидромета.

В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области, рекомендует жителям указанных районов:

- без особой необходимости не покидать пределы населённых пунктов;

- уточнить местонахождение родных и близких, принять меры, чтобы непогода не застала их неподготовленными;

-отложить выезды на рыбалку, охоту и т.п. на период действия предупреждения;

- туристическим группам, находящимся на маршрутах, следует переждать непогоду в подготовленных для этого местах;

- остерегаться обрыва проводов, падения опор столбов, деревьев, элементов конструкций, зданий и сооружений;

- при необходимости обращаться в дежурные службы.