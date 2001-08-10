Два тымовчанина чуть не убили нежеланного гостя черенком от лопаты
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Заместителем прокурора Тымовского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению двух жителей с. Кировское Тымовского района в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия).
Органом предварительного расследования установлено, что 31.10.2021 обвиняемые, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь по ул. Юбилейной в с. Кировское Тымовского района, после конфликта с потерпевшим, который не желал покидать дом их общего знакомого, нанесли ему поочередно не менее 8 ударов черенком от лопаты в область головы и туловища, причинив тяжкие телесные повреждения.
После произошедшего потерпевший остался лежать на месте происшествия, откуда был госпитализирован лишь спустя 8 часов.
Уголовное дело направлено в Тымовский районный суд для рассмотрения по существу.
За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишение свободы на срок до двенадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.
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