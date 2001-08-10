Тихоокеанское
информационное агентство
28 Декабря 2021
Сейчас 09:11
73,23|82,94|66,91
Следы пострадавших от «Финико» ищет сахалинская полиция
16:23, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Житель Сахалина убил знакомого за неснятую обувь

Житель Сахалина убил знакомого за неснятую обувь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Холмским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области по факту обнаружения в одной из квартир по ул. Капитанской тела 41-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, в один из дней декабря 2021 года 48-летний обвиняемый и потерпевший находились в гостях у общего знакомого, где все вместе распивали спиртное. Будучи в состоянии алкогольного опьянения потерпевший уснул на диване, при этом не снял уличную обувь, на что обвиняемый сделал ему замечание. В ответ тот стал выражаться грубой нецензурной бранью. Это не понравилось злоумышленнику и он нанес множественные удары кулаками, молотком и канцелярскими ножницами по голове и шее потерпевшего. От полученных телесных повреждений смерть мужчины наступила на месте происшествия.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, назначены судебные экспертизы, решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения. Расследование продолжается, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы хотите уехать с Сахалина?