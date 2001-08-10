Житель Сахалина убил знакомого за неснятую обувь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Холмским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области по факту обнаружения в одной из квартир по ул. Капитанской тела 41-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, в один из дней декабря 2021 года 48-летний обвиняемый и потерпевший находились в гостях у общего знакомого, где все вместе распивали спиртное. Будучи в состоянии алкогольного опьянения потерпевший уснул на диване, при этом не снял уличную обувь, на что обвиняемый сделал ему замечание. В ответ тот стал выражаться грубой нецензурной бранью. Это не понравилось злоумышленнику и он нанес множественные удары кулаками, молотком и канцелярскими ножницами по голове и шее потерпевшего. От полученных телесных повреждений смерть мужчины наступила на месте происшествия.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, назначены судебные экспертизы, решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения. Расследование продолжается, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.