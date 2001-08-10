Жительницу Долинска по телефону «развели» на 4 кредита ценой больше миллиона рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
24 декабря в дежурную часть ОМВД России по городскому округу «Долинский» поступило заявление от 49-летней местной жительницы. Женщина заявила о том, что в период с 20 по 22 декабря путем обмана неизвестные похитили денежные средства в сумме 1 052 000 рублей.
Установлено, что заявительнице поступил звонок от лжесотрудницы банка, которая сообщила, что с её счетов мошенники осуществляли попытки списания. Чтобы обезопасить свои деньги, потерпевшей посоветовали снять имеющиеся на счету 157 тысяч рублей. Далее по указанию звонивших женщина оформила на себя четыре кредита, обналичила деньги и внесла всё на указанный ей номер.
Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, рассказали ТИА "Острова" в региональном УМВД.
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