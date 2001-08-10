В Долинском районе житель покатался на чужой машине до «уголовки»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

25 декабря в дежурную часть ОМВД России по городскому округу «Долинский» поступило заявление от 40-летнего жителя села Стародубское по факту угона иномарки.

Сотрудниками уголовного розыска было установлена причастность к неправомерному завладению транспортным средством 30-летнего родственника потерпевшего. Как выяснили сотрудники полиции, потерпевший и подозреваемый являются состоят в родственных связях и проживают в одной квартире. Когда заявитель отсутствовал дома, его родственник употребил спиртное, взял ключи от транспортного средства и поехал кататься. Не справившись с управлением, водитель съехал в кювет и оставил автомобиль на месте ДТП. Владельцу автомобиля признаваться в содеянном не стал, уточнили ТИА "Острова" в островной полиции.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.