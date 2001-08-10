На Сахалине бывший работник напал на ритуальное агентство

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

25 декабря в отдел МВД России по Холмскому городскому округу поступило сообщение о том, что в офисе ритуального агентства по улице Советской неизвестный угрожал диспетчеру ножом, требуя деньги.

Как стало известно ТИА «Острова», в ходе проверки установлено, что 25 декабря в районе 9 утра в помещение похоронного агентства зашел гражданин, скрывая лицо высоким воротом одежды и капюшоном. Последний с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья, используя в качестве оружия предмет, похожий на нож, потребовал от 49-летней работницы выдать ему денежные средства.

Подъехавший в этот момент служебный автомобиль агентства спугнул налётчика, который поспешил скрыться в неизвестном направлении.

Сотрудники уголовного розыска в ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий получили оперативную информацию о лице, возможно, причастном к данному противоправному деянию. Также на поиск злоумышленника были ориентированы наружные наряды полиции. В результате полицейские по горячим следам раскрыли тяжкое преступление против собственности.

Выяснилось, что к совершению разбоя оказался причастен неоднократно судимый 26-летний местный житель, ранее работавший в данном учреждении. Молодому человеку было известно о наличии и местонахождении денежных средств в организации.

В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ (Основания задержания подозреваемого).

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 УК РФ (Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

По ходатайству следователей в отношении гражданина судом будет решаться вопрос о заключении под стражу.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.