На Сахалине бывший работник напал на ритуальное агентство
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
25 декабря в отдел МВД России по Холмскому городскому округу поступило сообщение о том, что в офисе ритуального агентства по улице Советской неизвестный угрожал диспетчеру ножом, требуя деньги.
Как стало известно ТИА «Острова», в ходе проверки установлено, что 25 декабря в районе 9 утра в помещение похоронного агентства зашел гражданин, скрывая лицо высоким воротом одежды и капюшоном. Последний с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья, используя в качестве оружия предмет, похожий на нож, потребовал от 49-летней работницы выдать ему денежные средства.
Подъехавший в этот момент служебный автомобиль агентства спугнул налётчика, который поспешил скрыться в неизвестном направлении.
Сотрудники уголовного розыска в ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий получили оперативную информацию о лице, возможно, причастном к данному противоправному деянию. Также на поиск злоумышленника были ориентированы наружные наряды полиции. В результате полицейские по горячим следам раскрыли тяжкое преступление против собственности.
Выяснилось, что к совершению разбоя оказался причастен неоднократно судимый 26-летний местный житель, ранее работавший в данном учреждении. Молодому человеку было известно о наличии и местонахождении денежных средств в организации.
В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ (Основания задержания подозреваемого).
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 УК РФ (Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).
По ходатайству следователей в отношении гражданина судом будет решаться вопрос о заключении под стражу.
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
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