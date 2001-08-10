Следы пострадавших от «Финико» ищет сахалинская полиция
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным управлением УМВД России по Сахалинской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
Установлено, что неизвестные распространили ложную информацию о высокодоходной финансовой деятельности, созданной ими в сети Интернет платформы «Финико», в результате чего похитили путем обмана денежные средства у ряда лиц, причинив им тем самым материальный ущерб в особо крупном размере.
В настоящее время следователями устанавливаются потерпевшие. Если вы пострадали в результате деятельности указанной платформы, то просьба обратиться по телефонам 780-632 или 8 924 198-97-53, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.
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