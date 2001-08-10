Тихоокеанское
информационное агентство
28 Декабря 2021
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Следы пострадавших от «Финико» ищет сахалинская полиция
15:44, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Следы пострадавших от «Финико» ищет сахалинская полиция

Следы пострадавших от «Финико» ищет сахалинская полиция

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по Сахалинской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Установлено, что неизвестные распространили ложную информацию о высокодоходной финансовой деятельности, созданной ими в сети Интернет платформы «Финико», в результате чего похитили путем обмана денежные средства у ряда лиц, причинив им тем самым материальный ущерб в особо крупном размере.

В настоящее время следователями устанавливаются потерпевшие. Если вы пострадали в результате деятельности указанной платформы, то просьба обратиться по телефонам 780-632 или 8 924 198-97-53, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

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