На Сахалине уничтожена вся свинина, зараженная африканской чумой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине полностью уничтожена вся партия свинины из Саратовской области, в которой было подтверждено наличие ДНК вируса АЧС. Уничтожение зараженного мяса прошло под контролем инспекторов Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области и специалистов Агентства ветеринарии и племенного животноводства Сахалинской области., рассказали ТИА "Острова" в региональном управление Россельхознадзорав.

Общий вес уничтоженной партии составил 13,5 тонн. Продукция была уничтожена на корсаковском полигоне ТБО путем сжигания зараженной продукции.



Напомним, должностными лицами территориального Управления Россельхознадзора в ходе ветеринарного контроля за ввозимой на Сахалин продукцией в Корсаковском морском торговом порту были отобраны пробы от партий свинины из Саратовской области.



В результате лабораторных испытаний специалистами Сахалинского филиала ФГБУ «Приморская МВЛ» выявлено наличие ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС). После чего контрольные биоматериалы были направлены в ФГБУ «ВНИИЗЖ» (г. Владимир), где было подтверждено наличие ДНК вируса АЧС в мясной продукции.



Согласно требованиям ветеринарного законодательства такая продукция признаётся опасной и подлежит обязательному уничтожению.