В Южно-Сахалинске сотрудники уголовного розыска по горячим следам раскрыли кражу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
23 декабря в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 66-летней жительницы областного центра. Женщина сообщила, что утром потеряла свою банковскую карту, которой кто-то расплачивался, о чём она узнала из поступивших ей сообщений. До момента блокировки со счёта было списано 10 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Сотрудники уголовного розыска провели ряд оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых был установлен мужчина, причастный к хищению денежных средств с банковского счёта. Как оказалось, 42-летний житель областного центра нашел кредитку на улице и пошел совершать по ней покупки в близлежащих магазинах. Его действия попали в поле зрения камер видеонаблюдения. Банковскую карту он впоследствии выбросил. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ – кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств. Проводятся следственные действия.
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