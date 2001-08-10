Трое ранее судимых сахалинцев обокрали дачный дом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В целях реализации принципа неотвратимости наказания сотрудники отдела МВД России по Тымовскому городскому округу установили причастность троих местных жителей к совершению преступления против собственности из числа прошлых лет, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Как стало известно, трое ранее судимых граждан 2001, 1983 и 1985 годов рождения, выставив стёкла, проникли в дачный дом, расположенный в районном центре по улице Октябрьской, откуда похитили две бензопилы, триммер, видеоплейер и видеокамеру. Сумма ущерба составила около 80 тысяч рублей. Указанным имуществом злоумышленники распорядились по своему усмотрению. Полицейские изъяли часть похищенного.

В отношении двоих участников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Третий гражданин содержится под стражей за несоблюдение ограничений, наложенных ранее судом.

Кроме того, известно о причастности указанных лиц ещё к трём преступлениям имущественного характера, по которым расследование уголовного дела близится к завершению.