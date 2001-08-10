На Сахалине полицейские спасли замерзавшего в лесу мужчину
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В ночь на 20 декабря в отдел МВД России по Анивскому городскому округу поступило тревожное сообщение от гражданина, что он заблудился в лесу, куда отправился ещё днем, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Незамедлительно в район поисков выехал экипаж ДПС ГДПС ГИБДД в составе капитана полиции Вадима Короткова и лейтенанта полиции Ивана Иванова, а также - врио начальника ОГИБДД капитан полиции Евгений Шнайдер совместно с оперуполномоченным уголовного розыска лейтенантом полиции Михаилом Пахмара.
Созвонившись с гражданином, полицейские узнали, что он зашел в лесной массив в районе карьера «Троицкий» и ушел примерно на три километра от него. С наступлением темноты потерял ориентиры и позвонил на «112». Кроме того, он сильно обморозил конечности, а у его сотового телефона скоро сядет заряд батареи.
Сотрудники полиции с применением сигнальных громкоговорящих устройств, установленных на служебных автомобилях, обследовали территорию карьера «Троицкий», и в какой-то момент гражданин сообщил по телефону, что слышит их.
Определив предположительное его место нахождения, было принято решение отправить за ним инспекторов ДПС. В это время их действия координировали коллеги, поддерживая связь с заблудившимся гражданином. Всю группы координировал оперативный дежурный дежурной части майор полиции Леонид Потемкин, осуществляя своевременный доклад и контроль.
В результате поисковых мероприятий сотрудники полиции обнаружили следы обуви на снегу. Идя по ним, спустя три километра от дороги, полицейские нашли в лесу пропавшего с признаками обморожения конечностей и общего переохлаждения.
Сотрудники Госавтоинспекции своими силами помогли ему выбраться из лесного массива до дороги, где передали работникам скорой медицинской помощи.
В настоящее время жизни пострадавшего ничего не угрожает.
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