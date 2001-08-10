Полтора года строгого режима получил сахалинец за сбор почти 300 кустов конопли
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Приговором Углегорского городского суда ранее судимый 31-летний житель г. Углегорска признан виновным в незаконном приобретении, хранении без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства, в значительном размере, рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.
Суд установил, что в середине июля 2021 года подсудимый, находясь в г.Углегорске, приобрел путем сбора не менее 279 штук дикорастущих наркотикосодержащих растений, массой не менее 92,7 грамм, которые перенес в гараж, где незаконно их хранил в целях личного употребления до момента их обнаружения и изъятия сотрудниками полиции.
В ходе судебного заседания подсудимый свою вину признал в полном объеме.
Суд, принимая во внимание позицию государственного обвинителя, а также учитывая в действиях подсудимого рецидив преступлений, назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:53 Сегодня Жителей Южно-Сахалинска приглашают в воскресенье на каток
10:13 Сегодня Сахалинские горнолыжники заняли весь подиум на этапе Кубка России
10:06 Сегодня Для жителей Камчатки серебряные волонтеры провели мастер-класс по рукоделию
11:07 Сегодня В Южно-Сахалинске подняли цены на посещения бань
13:21 17 Декабря Почти четыре миллиона рублей взял в кредит сахалинец, чтобы отдать мошенникам
17:32 17 Декабря Детской художественной школе Южно-Сахалинска исполнилось 55 лет
16:31 17 Декабря Южно-Сахалинск продолжают украшать к Новому году
- 11:40 22 Декабря Пропавший на Сахалине подросток найден мертвым
12:57 26 Ноября Сахалинка "продала" мошенникам новогоднюю ель и потеряла почти 120 тысяч рублей
16:45 25 Ноября Сахалинка, спустя 19 лет, обвинила отчима в изнасиловании
15:06 26 Ноября В Южно-Сахалинске наградили победительниц конкурса "Женщина года"
15:11 25 Ноября Сахалинка, снимая деньги из банкомата, отвлеклась и лишилась налички
Выбор редакции
- 11:38 21 Декабря Сахалинская область примет эстафету матчей в честь юбилея российского хоккея
- 10:52 20 Декабря Сахалинский парасноубордист стал серебряным призером этапа Кубка мира
- 17:32 17 Декабря Детской художественной школе Южно-Сахалинска исполнилось 55 лет
- 15:12 16 Декабря В сахалинском зоопарке появились дикобразы
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?