Полтора года строгого режима получил сахалинец за сбор почти 300 кустов конопли

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Приговором Углегорского городского суда ранее судимый 31-летний житель г. Углегорска признан виновным в незаконном приобретении, хранении без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства, в значительном размере, рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

Суд установил, что в середине июля 2021 года подсудимый, находясь в г.Углегорске, приобрел путем сбора не менее 279 штук дикорастущих наркотикосодержащих растений, массой не менее 92,7 грамм, которые перенес в гараж, где незаконно их хранил в целях личного употребления до момента их обнаружения и изъятия сотрудниками полиции.

В ходе судебного заседания подсудимый свою вину признал в полном объеме.

Суд, принимая во внимание позицию государственного обвинителя, а также учитывая в действиях подсудимого рецидив преступлений, назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.