Тихоокеанское
информационное агентство
24 Декабря 2021
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11:59, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Полтора года строгого режима получил сахалинец за сбор почти 300 кустов конопли

Полтора года строгого режима получил сахалинец за сбор почти 300 кустов конопли

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Приговором Углегорского городского суда ранее судимый 31-летний житель г. Углегорска признан виновным в незаконном приобретении, хранении без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства, в значительном размере, рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

Суд установил, что в середине июля 2021 года подсудимый, находясь в г.Углегорске, приобрел путем сбора не менее 279 штук дикорастущих наркотикосодержащих растений, массой не менее 92,7 грамм, которые перенес в гараж, где незаконно их хранил в целях личного употребления до момента их обнаружения и изъятия сотрудниками полиции.

В ходе судебного заседания подсудимый свою вину признал в полном объеме.

Суд, принимая во внимание позицию государственного обвинителя, а также учитывая в действиях подсудимого рецидив преступлений, назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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