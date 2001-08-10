Ничего святого: неоднократно судимый 19-летний сахалинец дважды обокрал храм

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области совместно с коллегами из Долинска был установлен и задержан 19-летний ранее неоднократно судимый житель села Быков, подозреваемый в хищении имущества из местного храма.

Молодой человек оказался причастен как минимум к двум кражам. Одну из них он совершил еще в ноябре. Тогда подозреваемый в ночное время суток, взломав подручными средствами входную дверь, проник в храм. Внутри он обнаружил продукты питания, которые сразу же употребил, а уже после стал обыскивать помещение на предмет наличия каких-либо ценных вещей. В храме находились ящики для пожертвований, закрытые на замки. Взломав их, подозреваемый похитил лежавшие внутри деньги в сумме 8 тысяч 200 рублей, после чего покинул место преступления, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Второй случай произошел в декабре. Проникнув в помещение этого же храма, подозреваемый похитил 31 тысячу рублей наличными, различные ювелирные изделия из серебра, документы, шуруповерт и другое имущество на общую сумму примерно 93 тысячи рублей. После этого, обвиняемый направился домой и спрятал украденное в подвале. На момент задержания молодой человек успел сбыть некоторое имущество.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Часть похищенного имущества изъята.