Сахалинский бомж нашел кредитку и пошопился перед арестом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
22 декабря в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 36-летней жительницы города Анивы. Женщина сообщила, что потеряла свою банковскую карту, а позже обнаружила, что с неё произошли списания денежных средств на общую сумму 9500 рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Сотрудники уголовного розыска провели ряд оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых был установлен мужчина, нашедший утерянную заявительницей карту. Им оказался 58-летний мужчина без определенного места жительства. Выяснилось, что он нашел кредитку на улице и пошел совершать покупки в близлежащих магазинах. Банковская карта изъята. Мужчина помещён в комнату административно задержанных за мелкое хулиганство. По факту кражи с банковского счета возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия.
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