Тихоокеанское
информационное агентство
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14:33, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине торговый представитель обворовывал свою компанию

На Сахалине торговый представитель обворовывал свою компанию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя, обвиняемого в краже, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что обвиняемый с ноября 2019 года работал в должности торгового представителя в одной из местных организаций. В его обязанности входили прием заявок на товар и получение дебиторской задолженности от контрагентов. Являясь материально ответственным лицом, обвиняемый присвоил более 80 тысяч рублей, принадлежащих организации. Получая деньги от контрагентов, фигурант не вносил их в кассу, как было положено, а оставлял себе и в последующем тратил на личные нужды. Данный факт был замечен, когда представитель компании, где работал обвиняемый, обратил внимание, что за одним из контрагентов продолжает числиться задолженность. Связавшись с ним, мужчина узнал, что деньги были переданы фигуранту. После проведенной в компании проверки, обвиняемый так и не сознался в содеянном, в связи с чем представители организации подали заявление в полицию. В ходе расследования стражи правопорядка выявили еще несколько фактов присвоения данным гражданином денежных средств организации.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.

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