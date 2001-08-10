Житель Охи зашел в кафе погреться и украл телефон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу "Охинский" окончено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего гражданина, обвиняемого вкраже, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что фигурант, находясь ночью в ресторане, совершил преступление против собственности. Он зашел в заведение, чтобы погреться, и обратил внимание на оставленную кем-то в фойе куртку, карманы которой решил осмотреть в поисках ценного имущества. Намеревался он это сделать с целью последующей его продажи, так как на тот момент нуждался в денежных средствах.

Воспользовавшись тем, что никого рядом нет, и за его противоправными действиями никто не наблюдает, он подошёл к столу, осмотрел содержимое карманов и обнаружил там сотовый телефон. С найденный гаджетом злоумышленник покинул здание, совершив таким образом тайное хищение имущества.

В дальнейшем распорядился похищенным по своему усмотрению, на правах личной собственности, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб на общую сумму свыше 70 тысяч рублей.