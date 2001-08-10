Иностранцу, задержанному в Амурской области, дали 12 лет колонии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

12 лет колонии строгого режима, с содержанием в течение первых четырех лет в тюрьме и с трехлетним лишением права выхода в Интернет - такое наказание получил иностранец, задержанный в Амурской области за попытку создать экстремистскую ячейку, пишет ИА "Порт Амур" с ссылкой на УФСБ.

Мужчину задержали в июле 2020 года. Иностранца подозревали в пропаганде запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Специалисты провели расследование и установили причастность обвиняемого к преступлению.

Оказалось, что задачей иностранца была поддержка террористической и экстремистской деятельностей, включая публичные призывы в интернете. Кроме того, мужчина пытался вербовать амурчан и трудовых мигрантов, чтобы те отправились за границу для участия в боевых действиях.

Суд признал иностранца виновным, приговор уже вступил в законную силу.