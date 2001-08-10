На Сахалине вертолет МЧС России вылетел для поисков пропавшего матроса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня в 11.11 (сах) в Корсаковский район вылетел вертолет МЧС России с тремя спасателями поисково-спасательного отряда им. В.А. Полякова ГУ МЧС России по Сахалинской области для оказания помощи в поисках пропавшего матроса, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Напомним, 22 декабря в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пропаже матроса с судна, находящегося в заливе Анива. К поискам немедленно приступили суда находящиеся в районе происшествия, а также выдвинувшееся в этот район спасательное судно «Атлас».