11:32, | Новости происшествий Сахалина и Курил
На Сахалине вертолет МЧС России вылетел для поисков пропавшего матроса
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня в 11.11 (сах) в Корсаковский район вылетел вертолет МЧС России с тремя спасателями поисково-спасательного отряда им. В.А. Полякова ГУ МЧС России по Сахалинской области для оказания помощи в поисках пропавшего матроса, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.
Напомним, 22 декабря в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пропаже матроса с судна, находящегося в заливе Анива. К поискам немедленно приступили суда находящиеся в районе происшествия, а также выдвинувшееся в этот район спасательное судно «Атлас».
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