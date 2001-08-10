В Корсаковском районе ведутся поиски пропавшего матроса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

22 декабря в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пропаже матроса с судна, находящегося в заливе Анива, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

К поискам немедленно приступили суда находящиеся в районе происшествия, а также выдвинувшееся в этот район спасательное судно "Атлас". В МЧС России по Сахалинской области поступило обращение о применении вертолета МИ-8 МЧС России, который сегодня вылетает со спасателями на борту.