Тихоокеанское
информационное агентство
23 Декабря 2021
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14:49, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец заказал на фальшивом сайте видеокамеру для компьютера и лишился почти 70 тысяч

Сахалинец заказал на фальшивом сайте видеокамеру для компьютера и лишился почти 70 тысяч

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

21 декабря в дежурную часть ОМВД России по Холмскому городскому округу поступило заявление от 46-летнего местного жителя. Мужчина сообщил о том, что в период с 24 февраля по 5 марта путем обмана у него похищено около 67 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что в феврале 2021 года заявитель заказал на глобальной виртуальной торговой площадки, представляющей возможность покупать товары производителей из КНР, видеокарту на компьютер, после чего несколькими переводами осуществил оплату на банковский счет, указанный ему в сообщении мессенджера. После оплаты страничка исчезла. Это оказался фишинговый сайт. Товар заявитель не получил, денежные средства так не вернули. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.

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