Тихоокеанское
информационное агентство
23 Декабря 2021
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14:48, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинку, добывшую с помощью "кошки" два килограмма красной икры, ждет суд

Сахалинку, добывшую с помощью

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Макаровскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении 44-летней гражданки, обвиняемой в браконьерстве, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что 27 августа 2021 года женщина, находясь на реке Макарова, воды которой являются миграционным путем к местам нереста и местом нереста лососевых пород рыб, используя спиннинг с запрещенным металлическим тройником, не имея путёвки на добычу водно-биологических ресурсов, осуществила вылов рыбы горбуши. В дальнейшем из неё заготовила около 2-х килограмм икры. Сумма ущерба составила более 55 тысяч рублей.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.

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