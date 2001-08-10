Сахалинец снял квартиру на сутки, а сдал ее на месяц

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего местного жителя, обвиняемого в мошенничестве, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что обвиняемый проживал совместно со своей девушкой у нее в квартире. Принадлежащая ему жилплощадь на тот момент пустовала, поэтому он решил ее сдать в аренду. После того, как молодой человек разместил объявление в одном из мессенджеров, ему позвонил потерпевший, с которым они договорились о встрече. На следующий день фигурант показал свою квартиру потенциальному арендатору, но тот отказался ее снимать. Тогда он сказал ему, что у него есть еще одно помещение, которое он может ему сдать. На самом деле, он его обманул. Злоумышленник решил арендовать на сутки какую-либо квартиру в Южно-Сахалинске и сдать ее потерпевшему под видом собственной. Найдя объявление, молодой человек созвонился с хозяйкой и договорился о встрече. Позже он передал ей 3 тысячи рублей за суточную аренду. Также фигурант оставил женщине в качестве залога паспорт своего знакомого, с которым они внешне похожи. Уже потом он привел в арендованную квартиру потерпевшего, который согласился ее снимать и передал молодому человеку 40 тысяч рублей. Получив наличные, фигурант ушел. Впоследствии денежные средства он потратил на личные нужды.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.