После посиделок в кафе, сахалинец вернулся туда с ружьем
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Охинский» окончено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя, обвиняемого в хулиганстве, совершенном с угрозой применения насилия к гражданам, с применением оружия, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что в день совершения преступления обвиняемый находился в Охе в одном из местных кафе, где отдыхал в компании знакомых. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, фигурант инициировал конфликт с несколькими посетителями, который продолжился уже за пределами заведения. В какой-то момент мужчина направился к автомобилю, на котором приехал со своими товарищами. В багажнике машины находилось принадлежащее ему охотничье ружье и патроны. Достав оружие, фигурант зарядил его и направился в сторону входа в кафе, где находились люди. Подняв ружье вверх, обвиняемый произвел выстрел в воздух, чем напугал окружающих. Далее он продолжил передвигаться по вышеуказанной территории, демонстративно размахивая заряженным ружьем. На место прибыли сотрудники полиции, которые задержали фигуранта, тем самым, противоправные действия последнего были окончательно пресечены.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
11:34 16 Декабря Сахалинские учителя рассказали забавные случаи дистанционного обучения
13:21 17 Декабря Почти четыре миллиона рублей взял в кредит сахалинец, чтобы отдать мошенникам
17:32 17 Декабря Детской художественной школе Южно-Сахалинска исполнилось 55 лет
15:12 16 Декабря В сахалинском зоопарке появились дикобразы
12:57 26 Ноября Сахалинка "продала" мошенникам новогоднюю ель и потеряла почти 120 тысяч рублей
16:45 25 Ноября Сахалинка, спустя 19 лет, обвинила отчима в изнасиловании
15:06 26 Ноября В Южно-Сахалинске наградили победительниц конкурса "Женщина года"
15:11 25 Ноября Сахалинка, снимая деньги из банкомата, отвлеклась и лишилась налички
Выбор редакции
- 11:38 21 Декабря Сахалинская область примет эстафету матчей в честь юбилея российского хоккея
- 10:52 20 Декабря Сахалинский парасноубордист стал серебряным призером этапа Кубка мира
- 17:32 17 Декабря Детской художественной школе Южно-Сахалинска исполнилось 55 лет
- 15:12 16 Декабря В сахалинском зоопарке появились дикобразы
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?