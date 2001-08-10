После посиделок в кафе, сахалинец вернулся туда с ружьем

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Охинский» окончено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя, обвиняемого в хулиганстве, совершенном с угрозой применения насилия к гражданам, с применением оружия, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что в день совершения преступления обвиняемый находился в Охе в одном из местных кафе, где отдыхал в компании знакомых. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, фигурант инициировал конфликт с несколькими посетителями, который продолжился уже за пределами заведения. В какой-то момент мужчина направился к автомобилю, на котором приехал со своими товарищами. В багажнике машины находилось принадлежащее ему охотничье ружье и патроны. Достав оружие, фигурант зарядил его и направился в сторону входа в кафе, где находились люди. Подняв ружье вверх, обвиняемый произвел выстрел в воздух, чем напугал окружающих. Далее он продолжил передвигаться по вышеуказанной территории, демонстративно размахивая заряженным ружьем. На место прибыли сотрудники полиции, которые задержали фигуранта, тем самым, противоправные действия последнего были окончательно пресечены.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.