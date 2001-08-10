Пропавший на Сахалине подросток найден мертвым
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом по г. Углегорск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного отсутствия 15-летнего мальчика, который около 05 часов 30 минут 20 декабря 2021 года ушел из дома по ул. Заводской в г. Углегорск (ч. 1 ст. 105 УК РФ), рассказли ТИА "Острова" в региональном следственном комитете.
В ходе проведения следственных действий и поисковых мероприятий на территории одного из недействующих предприятий Углегорского района обнаружено тело подростка. Проводятся следственные действия, направленные на установление причины и обстоятельств смерти юноши, назначен ряд судебных экспертиз. В ходе дальнейшего расследования уголовного дела будет дана оценка действиям лиц, ответственных за обеспечение охраны объекта и недопущение на него посторонних лиц, а также приняты меры профилактического характера. Расследование уголовного дела продолжается.
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