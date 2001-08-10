11:00, | Новости происшествий Сахалина и Курил
На трассе Южно-Сахалинск - Корсаков сбили пешехода
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Вечером 21 декабря25-летний водитель, управляя автомобилем "Toyota Corolla", двигался по автодороге Южно-Сахалинск - Корсаков в южном направлении и в районе 33 километра сбил пешехода, рассказали ТИА "Острова" в УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.
Мужчина переходил проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости. В результате ДТП 46-летний пешеход получил травмы.
По данному факту проводится проверка.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
- 11:40 Сегодня Пропавший на Сахалине подросток найден мертвым
08:43 Сегодня Школа села Восток отпраздновала 55-летний юбилей
11:00 Сегодня На трассе Южно-Сахалинск - Корсаков сбили пешехода
11:20 Сегодня Сахалинцев и курильчан приглашают участвовать во всероссийском онлайн-конкурсе "Дорогой жизни названа!"
11:34 16 Декабря Сахалинские учителя рассказали забавные случаи дистанционного обучения
13:21 17 Декабря Почти четыре миллиона рублей взял в кредит сахалинец, чтобы отдать мошенникам
17:32 17 Декабря Детской художественной школе Южно-Сахалинска исполнилось 55 лет
15:12 16 Декабря В сахалинском зоопарке появились дикобразы
12:57 26 Ноября Сахалинка "продала" мошенникам новогоднюю ель и потеряла почти 120 тысяч рублей
16:45 25 Ноября Сахалинка, спустя 19 лет, обвинила отчима в изнасиловании
15:06 26 Ноября В Южно-Сахалинске наградили победительниц конкурса "Женщина года"
15:11 25 Ноября Сахалинка, снимая деньги из банкомата, отвлеклась и лишилась налички
Выбор редакции
- 11:38 Вчера Сахалинская область примет эстафету матчей в честь юбилея российского хоккея
- 10:52 20 Декабря Сахалинский парасноубордист стал серебряным призером этапа Кубка мира
- 17:32 17 Декабря Детской художественной школе Южно-Сахалинска исполнилось 55 лет
- 15:12 16 Декабря В сахалинском зоопарке появились дикобразы
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?