На трассе Южно-Сахалинск - Корсаков сбили пешехода

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 21 декабря25-летний водитель, управляя автомобилем "Toyota Corolla", двигался по автодороге Южно-Сахалинск - Корсаков в южном направлении и в районе 33 километра сбил пешехода, рассказали ТИА "Острова" в УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

Мужчина переходил проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости. В результате ДТП 46-летний пешеход получил травмы.

По данному факту проводится проверка.