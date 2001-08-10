Тихоокеанское
информационное агентство
22 Декабря 2021
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11:00, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На трассе Южно-Сахалинск - Корсаков сбили пешехода

На трассе Южно-Сахалинск - Корсаков сбили пешехода

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 21 декабря25-летний водитель, управляя автомобилем "Toyota Corolla", двигался по автодороге Южно-Сахалинск - Корсаков в южном направлении и в районе 33 километра сбил пешехода, рассказали ТИА "Острова" в УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

Мужчина переходил проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости. В результате ДТП 46-летний пешеход получил травмы.

По данному факту проводится проверка.

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