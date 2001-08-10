Тихоокеанское
информационное агентство
22 Декабря 2021
Сейчас 00:35
73,82|83,32|66,91
В Южно-Сахалинске 22 декабря ожидается метель
17:19, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске 22 декабря ожидается метель

В Южно-Сахалинске 22 декабря ожидается метель

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», 22 декабря на территории областного центра прогнозируется сильный снег и ветер порывами 15-20 м/с.

Жителей города просят быть осторожными и внимательными, соблюдать личную безопасность, без необходимости не выезжать за пределы Южно-Сахалинска. Водителям напоминают о необходимости не оставлять автомобили на проезжей части улично-дорожной сети города для ее оперативной расчистки.

В экстренных ситуациях необходимо обращаться за помощью по телефону: 112 (единый номер экстренных служб). 

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы хотите уехать с Сахалина?