Пенсионерке из Амурской области не дают компенсацию за смерть дочери-медика от ковида

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

82-летняя жительница Шимановска пытается добиться выплаты страховки за смерть дочери-медика от ковида. Фонд социального страхования, куда женщина направила обращение, отказал в выплате. Отстаивать свое право амурчанка намерена в суде, первое заседание которого уже прошло. Пенсионерку поддерживает внучка, дочь погибшего фельдшера Ольга, сообщает ИА "Порт Амур".

Вирус унес жизнь ее мамы - Ирины - в январе этого года. Она, работая фельдшером на станции Шимановск, проводила медосмотр локомотивных бригад. В декабре 2020 она заболела. И меньше чем за месяц «сгорела».

Медики подтвердили, что смерть женщины наступила от коронавируса. Однако в страховке, право на которую в соответствии с президентским указом №313 от 6 мая 2020 года имеет семья медицинского работника, пожилой амурчанке отказали. При этом выплату могут получить родители, супруги или несовершеннолетние дети медика.

- Моя бабушка обратилась и в минздрав области, и в прокуратуру, и в Фонд социального страхования, однако ей было отказано, рассказала Ольга информационному агентству. - ФСС указал на то, что нет доказательств, что мама заразилась на работе, ведь она не находилась в «красной зоне». Никто не взял в расчет то, что в декабре, когда и произошло заражение, она приняла 947 человек! Каждому провела осмотр.

Отказ (имеется в распоряжении редакции ИА «Порт Амур») ФСС вынес на основании санитарно-гигиенической характеристики, составленной по итогам эпидемрасследования. Как говорится в ответе Фонда, случай заболевания фельдшера «не связан с оказанием медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция и с подозрением на эту инфекцию».

Отстаивать право на выплату 82-летняя амурчанка, потерявшая дочь, намерена в суде.