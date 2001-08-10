Сахалинка решила купить акции и перевела мошенникам 760 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

20 декабря в дежурную часть ОМВД России по Корсаковскому городскому округу поступило заявление от 60-летней местной жительницы. В период времени с 13 сентября по 10 декабря путем обмана у неё похищено почти 760 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по САхалинской области.

Как выяснилось, в социальной сети заявительница увидела рекламу о продаже акций энергетической компании. Тогда она прошла по ссылке и зарегистрировалась. Через некоторое время ей позвонил неизвестный и рассказал, как работает платформа, а также о возможности в течение года заработать на хорошую квартиру. Для начала необходимо внести 11 тысяч рублей, что заявительница и сделала. На протяжении вышеуказанного времени потерпевшая следовала указаниям звонивших, которые ей советовали, куда и сколько можно вложить денег. Но никакого дохода она до настоящего времени не получила, и деньги ей не вернули.