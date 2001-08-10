В Холмске украли 25 метров телефонного кабеля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Холмскому городскому округу окончено расследование уголовного дела по обвинению троих местных жителей в возрасте 37, 41-го и 52-х лет в краже, расскахали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что фигуранты в середине июня, находясь в районе дома № 11 по улице Шевченко города Холмска, решили совершить кражу телефонного кабеля, принадлежащего одному акционерному обществу.

Пока один из них наблюдал за окружающей обстановкой, чтобы в случае возникновения опасности предупредить своих соучастников, те в это время поднялись на склон сопки. Там они стянули незакрепленный конец кабеля на землю, после чего при помощи принесенного с собой ножничного трубореза обрезали фрагмент кабеля длиной 25 метров.

С похищенным имуществом обвиняемые с места преступления скрылись, впоследствии распорядившись им по своему усмотрению.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.