В Южно-Сахалинске задержан серийный вор

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило несколько заявлений о хищениях имущества из частных домов или прилегающих к ним строений. Объединяло эти преступления место их совершения, как правило, они располагались в относительной близости, расскахали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемого, сотрудники уголовного розыска вышли на след злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно судимый 46-летний мужчина, не имеющий постоянного источника дохода и склонный к злоупотреблению алкогольных напитков.

Как правило, он действовал следующим образом: повреждал запирающее устройство и проникал в жилища или хозяйственные постройки, откуда похищал какое-либо ценное имущество. Среди украденного электрогенератор, цепная и ручная циркулярная пила, сварочный аппарат, перфоратор, генератор, электросварка и прочее.

Ущерб, причинённый троим потерпевшим, около 100 тысяч рублей.

Сотрудники полиции изъяли часть похищенного имущества по месту жительства подозреваемого. Также удалось установить лицо, которое приобрело у него незаконно добытые предметы, подлежащие изъятию.

Возбуждены уголовные дела.