На Курилах зарегистрировано землетрясение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

21 декабря в 13.53 (сах) зарегистрировано землетрясение в акватории Тихого океана, в 35 км юго-восточнее пгт. Южно-Курильск. Магнитуда сейсмособытия составила 4,9, глубина 100 км.

Землетрясение ощутили жители пгт. Южно-Курильск, сел Малокурильское, и Крабозаводское. По собранным сведениям, ощущаемость сейсмособытия составила до 3 баллов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Звонков на телефон доверия и телефоны дежурных служб не поступало. Оперативными группами администрации муниципального образования и местного пожарно-спасательного гарнизона проводится осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений.

Обстановка находится на контроле дежурной смены ЦУКС ГУ МЧС России по Сахалинской области. При необходимости гражданам следует обратиться в дежурные службы.